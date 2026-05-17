مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت:با تلاش بی وقفه آتش نشانان حریق در انبار کارخانه روغن موتور مراغه اطفا و خاموش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فرشی گفت:انبار کارخانه روغن موتور حوالی ساعت ۱۰:۳۰ دیروز دچار حریق شد و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام و عملیات مهار و اطفای حریق آغاز شد.

وی افزود: به خاطر شدت بالای آتش سوزی، نیرو‌های عملیاتی آتش نشانی از شهرستان‌های بناب، ملکان و عجب‌شیر به محل اعزام شدند.

فرشی اضافه کرد: با تلاش بی وقفه آتش نشانان از گسترش آتش سوزی جلوگیری و ساعت ۱۸ آتش کنترل و محل حادثه ایمن سازی شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود:این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشته و علت آتش سوزی نیز در دست بررسی است.