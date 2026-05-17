

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با افزایش دما منابع آبی کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است .

مدیرعامل شرکت آبفای استان فارس گفت : علی رغم اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال زراعی ۸۷ درصد رشد بارش‌ها را در استان فارس شاهد بودیم و سد‌های این استان مانند سد رودبال ۵۰ درصد و سد ملاصدرا بالغ بر ۵۴درصد آبگیری شدند ، اما هنوز ۸۴درصد منابع تامین آب در استان دچار مشکل کمبود آب هستند .

شبانی افزود : کمبود آب در ذخایر زیرزمینی استان زنگ هشدار کم آبی در تابستان را به صدا در اورده است .

وی با بیان اینکه الگوی مصرف برای هر مشترک ۱۲ متر مکعب است گفت : طرح‌های تشویقی برای مشترکین خوش مصرف درنظر گرفته شده است تا بتوانیم مصرف آب استان را مدیریت کنیم .

شبانی همچنین به شهروندان توصیه کردبا کوتاه کردن زمان استحمام و رفع نشتی لوله‌ها بخصوص کولر‌های آبی و همچنین استفاده از شیرآلات کاهنده ، مصرف آب را کنترل و مدیریت کنند .