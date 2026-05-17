اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود توده گرد و خاک با منشا خارجی به استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

ورود توده گرد و خاک به جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ورود توده گرد و خاک با منشا خارجی از صبح امروز باعث کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در استان شده است.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه این پدیده تا اواخر وقت امروز ادامه خواهد داشت افزود: این توده ابتدا مناطق نیمه غربی خوزستان و سپس سایر مناطق استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او ادامه داد: کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک در پی وقوع این پدیده مورد انتظار است و توصیه می‌شود احتیاط در تردد غیرضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولان در دستور کار قرار گیرد.