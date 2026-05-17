پدر بزرگ و مادر بزرگها شهرکردی گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،شهردار شهرکرد با تأکید بر نقش مردم در زندهنگهداشتن شهر گفت: توسعه عمرانی بهتنهایی کافی نیست و نشاط شهری زمانی شکل میگیرد که شهروندان، بهویژه کودکان و نوجوانان، در فضاهای عمومی حضور پررنگ داشته باشند.
محمدحسین واحدیان در دورهمی پدربزرگها و مادربزرگها با نوهها با تبریک روز شهرکرد و قدردانی از حضور خانوادهها، مدیران شهری و استانی و مهمانان این برنامه، بر اهمیت حضور مردم در فضاهای شهری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توسعه عمرانی بهتنهایی نمیتواند پویایی و نشاط را به شهر بیاورد، اظهار داشت: شهر زمانی زنده و سرزنده است که مردم در آن حضور داشته باشند و فضاهای عمومی با مشارکت شهروندان معنا پیدا کند.
شهردار شهرکرد همچنین برنامهمحوری در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری را از اولویتهای مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر دانست و افزود: مشارکت شهروندان، بهویژه نسل کودک و نوجوان، در ساخت هویت و برند شهری نقشی اساسی دارد.
واحدیان از تلاشهای فرهنگی و هویتی انجامشده در شهرکرد، از جمله فعالیتهای بنیاد شهرکردشناسی، قدردانی کرد و گفت: ثبت و تقویم فرهنگی شهر، نیازمند همراهی و تلاش همهجانبه مردم و نهادهای فرهنگی است.
وی با گرامیداشت یاد شهدا و درگذشتگان، ابراز امیدواری کرد: شهرکرد به شهری بانشاط، پویا و خانوادهمحور تبدیل شود؛ شهری که در آن صدای خنده کودکان نشانه آرامش و زندگی باشد.