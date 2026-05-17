

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال النصر عربستان و گامبا اوزاکا ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۱:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه اول پارک، رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده ژاپن خاتمه یافت.

دنیز هومرت در دقیقه ۳۰ و با شوتی از درون محوطه جریمه النصر موفق شد تنها گل بازی را برای نماینده ژاپن به ثمر برساند.

النصری‌ها با توجه به اینکه این بازی در خانه آنها برگزار می‌شد؛ از حمایت هواداران خود برخوردار بودند، اما باز هم نتوانستند به قهرمانی برسند تا این تیم به همراه رونالدو ستاره پرتغالی خود باز هم در کسب جام ناکام باشد.

در این دوره تیم‌های الاهلی قطر و بانکوک یونایتد تایلند سوم مشترک شدند.

- در این دوره ترنت بوهاگیار مهاجم مالتی تیم تمپینس راورز سنگاپور با ۸ گل آقای گل فصل شد.

در این دوره در منطقه غرب تیم سپاهان اصفهان ایران در دور گروهی و در گروه سه، با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد و با یک گل آخال ترکمنستان و با ۲ گل الحسین اردن را مغلوب کرد و برابر آخال ترکمنستان با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد و با ۷ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی دور یک هشتم نهایی شد. تیم سپاهان در دیدار رفت دور یک هشتم نهایی برابر الاهلی قطر به تساوی ۲ - ۲ رسید و در دیدار برگشت با یک گل شکست خورد و حذف شد.

- همچنین تیم استقلال تهران در دور گروهی در منطقه غرب و در گروه یک ۱ - ۷ از الوصل امارات و ۰ - ۱ از المحرق بحرین شکست خورد و با ۲ گل الوحدات اردن و با ۳ گل المحرق بحرین را شکست داد و برابر الوحدات اردن و الوصل امارات به تساوی ۱ - ۱ رسید. بدین ترتیب استقلال با ۸ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. تیم استقلال در دیدار رفت دور یک هشتم نهایی با یک گل از الحسین اردن شکست خورد و در دیدار برگشت نیز ۲ - ۳ مغلوب و حذف شد.

در فصل قبل تیم شارجه امارات از سد تیم لاین سیتی سیلرز سنگاپور گذشت و به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های اف سی سیدنی استرالیا و التعاون عربستان سوم مشترک شدند.

در لیگ قهرمانان آسیا ۲ که از سال ۲۰۰۴ با نام‌ای اف سی کاپ تاسیس شد و از سال ۲۰۰۵ تغییر نام داد، تیم الکویت کویت با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های نیروی هوایی عراق با ۳ قهرمانی دوم و الفیصلی اردن و المحرق بحرین با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی سوم مشترک هستند. تیم القادسیه کویت با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی چهارم است. تیم‌های سنترال مارینرز استرالیا، نسف قرشی ازبکستان، الجیش و الاتحاد سوریه، شباب الاردن اردن، جوهور دارالتعظیم مالزی، العهد بحرین، السیب عمان، شارجه امارات و گامبا اوزاکای ژاپن هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.