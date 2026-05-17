رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح حمایتی و توان بخشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: این طرح شامل تمامی دانش‌آموزان استثنایی و دانش‌آموزان تلفیقی بوده و هیچ‌گونه محدودیت سنی برای بهره‌مندی از آن وجود ندارد.

ماندگار افزود: در قالب این طرح، مدارک و فاکتور‌های پزشکی مربوط به خدمات درمانی و توانبخشی دانش‌آموزان قابل بررسی و پذیرش است.

به گفته وی این خدمات با هدف ارتقای سطح حمایت‌های آموزشی و توان بخشی، بهبود شرایط یادگیری و افزایش توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان آغاز شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: ارائه خدمات حمایتی و توان بخشی نقش مهمی در تسهیل روند آموزش، افزایش استقلال فردی و فراهم‌سازی زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان استثنایی دارد.

وی افزود: بر این اساس، تمامی فاکتور‌ها و مدارک پزشکی از تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ قابل پذیرش و بارگذاری در سامانه مربوطه است.