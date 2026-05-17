به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ملت ایران در دفاع مقدس سوم ثابت کردند داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی، واقعیت زندگی آنان است و مفاهیم شاهنامه، همه‌ی اقوام ایرانی را در حفظ هویت، و استقلال خود و مبارزه با دشمن متجاوز، همدل و همراه میکند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، این حماسه‌ی حضور و دفاع، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند؛ بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند.