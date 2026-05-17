به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست سازمان آتش‌نشانی سمنان گفت : پس از اعلام سقوط خانمی ۳۵ ساله در گودالی به عمق تقریبی ۷ متر در شهرک روزیه سمنان ، شش آتش نشان به همراه ۳ دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند.

آتش پاد علی‌اصغر تاج‌آبادی افزود: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در ارتفاع و رعایت اصول ایمنی، مصدوم را از گودال خارج و به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.

علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

آتشیار سوم محسن نوحی فرمانده عملیات نجات نیز ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست تا هنگام تردد در مناطق ناایمن و استفاده از تجهیزات، هوشیاری لازم را داشته باشند .