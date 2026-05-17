پژوهشگران انگلیسی حسگر‌های کوچکی به اندازه تمبر ساخته‌اند که با تشخیص لحظه‌ای خطر یخ‌زدگی، ایمنی پرواز‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروهی از پژوهشگران انگلیسی موفق شده‌اند فناوری کوچکی بسازند که شاید در آینده جان هزاران مسافر را نجات دهد؛ حسگر‌هایی به اندازه یک تمبر پستی که می‌توانند در لحظه، خطر یخ‌زدگی هواپیما را تشخیص دهند.

این فناوری جدید توسط یک استارتاپ وابسته به دانشگاه سِری طراحی شده و تنها حدود سه سانتی‌متر طول دارد. اما پشت این اندازه کوچک، سیستمی قرار گرفته که می‌تواند شرایط بال‌های هواپیما را حین پرواز به‌صورت لحظه‌ای تحلیل کند؛ چیزی که تا امروز یکی از چالش‌های مهم صنعت هوانوردی بوده است.

یخ‌زدگی روی بال‌ها و بدنه هواپیما یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند در ارتفاع بالا رخ دهد. حتی مقدار کمی یخ می‌تواند جریان هوا را مختل کند، عملکرد آیرودینامیکی را کاهش دهد و در شرایط بحرانی، کنترل هواپیما را دشوار کند. به همین دلیل هواپیما‌ها معمولا از سامانه‌های ضدیخ استفاده می‌کنند؛ سامانه‌هایی که هم پرهزینه‌اند و هم مصرف سوخت را افزایش می‌دهند.

اما حسگر‌های جدید قرار است فراتر از سامانه های فعلی عمل کنند. این ابزار‌ها فقط وجود یخ را تشخیص نمی‌دهند، بلکه مشخص می‌کنند این یخ دقیقا چه اثری روی عملکرد هواپیما گذاشته است. به بیان ساده‌تر، خلبان نه‌تنها متوجه می‌شود یخ روی بال تشکیل شده، بلکه می‌فهمد این وضعیت تا چه اندازه خطرناک است.

دیوید برچ، یکی از پژوهشگران این طرح، می‌گوید هدف اصلی این فناوری «دادن تصویری شفاف و لحظه‌ای از وضعیت بال‌ها به خلبانان» است. به گفته او، ترکیب چند فناوری مختلف در این حسگر‌ها باعث می‌شود حتی در سخت‌ترین شرایط جوی هم بتوانند با دقت بالا کار کنند؛ شرایطی که بسیاری از سامانه‌های فعلی در آن دچار اختلال می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم این فناوری، اندازه بسیار کوچک آن است. همین موضوع باعث می‌شود بتوان از این حسگر‌ها روی سطوح کوچک‌تری مثل پره‌های بالگرد هم استفاده کرد؛ جایی که نصب تجهیزات بزرگ‌تر تقریبا غیرممکن است.

پژوهشگران معتقدند این فناوری فقط به افزایش ایمنی ختم نمی‌شود و می‌تواند به کاهش مصرف سوخت هم کمک کند. چون اگر هواپیما‌ها بتوانند دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر با یخ‌زدگی مقابله کنند، نیاز کمتری به استفاده مداوم از سامانه‌های ضدیخ خواهند داشت.