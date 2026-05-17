یک شرکت فناوری در استرالیا اعلام کرد: پوشش گرافنی برای افزایش بهرهوری انرژی، کاهش خوردگی و افزایش عمر تجهیزات در سیستم تهویه دو برج مسکونی به کار گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فناوری با هدف افزایش بهرهوری انرژی، کاهش خوردگی و بالا بردن عمر مفید تجهیزات سرمایشی اجرا شده است. به گفته شرکت، این پروژه میتواند نشانهای از گسترش کاربرد تجاری پوششهای گرافنی در صنعت تهویه و تبرید باشد
این شرکت گرافنی از اجرای یکی از تازهترین طرح های تجاری خود در استرالیا خبر داده است؛ پروژهای که در آن، پوشش گرافنی THERMAL-XR برای استفاده بر روی دستگاههای تهویه مطبوع دو برج مسکونی در حال ساخت در منطقه گلد کُست ایالت کوئینزلند به کار گرفته میشود. بر اساس اعلام این شرکت، در مجموع میان ۳۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه کولر گازی و سامانه سرمایشی در کارگاه اسپریپاشی جیاِمجی در شهر بریزبن پوششدهی خواهند شد.
این شرکت مدعی است که پوشش یادشده با هدف افزایش بهرهوری انرژی، کاهش میزان خوردگی و افزایش طول عمر عملیاتی تجهیزات گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) طراحی شده است؛ حوزهای که در سالهای اخیر بهدلیل رشد هزینههای انرژی و نیاز روزافزون به پایداری عملکرد، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
کریگ نیکول، مدیرعامل جیاِمجی، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: «بسیار خوشحالکننده است که دو مورد از بزرگترین برجهای استرالیا از THERMAL-XR روی کولرهای گازی خود استفاده میکنند تا هم در مصرف انرژی برای مالکان و ساکنان صرفهجویی شود و هم خوردگی محدود و عمر کولرها افزایش یابد.»
این اظهارات، در واقع، نشاندهنده تلاش شرکت برای تثبیت جایگاه فناوری گرافنی خود در بازارهای واقعی و پروژههای مقیاسبالاست؛ جایی که صرفاً آزمایشهای آزمایشگاهی کافی نیست و محصول باید در میدان عمل نیز دوام، کارایی و توجیه اقتصادی خود را اثبات کند. از نگاه صنعت ساختمان و بهرهبرداری از تأسیسات، چنین فناوریهایی زمانی ارزشمند میشوند که بتوانند همزمان چند نیاز اصلی را پاسخ دهند: کاهش مصرف برق، کاهش استهلاک، مقابله با زنگزدگی و حفظ بازده حرارتی در بلندمدت.
جک پرکوفسکی، رئیس غیرموظف این شرکت ، نیز این پروژه را نشانهای از افزایش پذیرش تجاری فناوری این شرکت در استرالیا دانست.
او با تأکید بر اهمیت این قرارداد گفت که مشاهده استفاده از پوشش گرافنی بر روی تا ۶۰۰ دستگاه کولر گازی در دو برج لوکس و شاخص کشور، یک نقطه عطف مهم برای شرکت بهشمار میرود.
پرکوفسکی افزود این پروژه نشان میدهد که محصولات جیاِمجی میتوانند برای صنعت گستردهتر HVAC-R، یعنی سامانههای گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع و تبرید، ارزش قابلتوجهی ایجاد کنند.
به گفته این شرکت، محصول بهگونهای طراحی شده که عملکرد تبادل حرارتی را در سامانههایی مانند کولرهای گازی، سامانههای تبرید، پمپهای حرارتی و حتی مراکز داده بهبود بخشد.
این ادعا از آن جهت اهمیت دارد که هرچه انتقال حرارت در یک سامانه کارآمدتر انجام شود، انرژی کمتری برای رسیدن به دمای مطلوب مصرف خواهد شد و در نتیجه، هزینههای عملیاتی نیز کاهش مییابد. در ساختمانهای بزرگ و لوکس، که تعداد زیادی واحد مسکونی و بار سرمایشی بالا دارند، همین بهبودهای جزئی میتواند در مقیاس کلان به صرفهجوییهای چشمگیر منجر شود.
از سوی دیگر، جیاِمجی اعلام کرده است که این پوشش توانسته آزمونهای طولانیمدت خوردگی ناشی از پاشش نمک دریایی را تا ۲۰ هزار ساعت با موفقیت پشت سر بگذارد؛ آزمونی که برای سنجش مقاومت تجهیزات در برابر شرایط سخت محیطی، بهویژه در مناطق ساحلی، اهمیت فراوان دارد.
این موضوع در پروژهای مانند گلد کست، که در نزدیکی دریا قرار دارد، اهمیتی دوچندان پیدا میکند؛ چرا که رطوبت، نمک و هوای خورنده میتوانند بهسرعت به اجزای فلزی سامانههای سرمایشی آسیب برسانند و هزینه نگهداری و تعمیرات را بالا ببرند.
همچنین شرکت تأکید کرده است که این پوشش ممکن است از طریق افزایش رسانایی حرارتی و ارتقای نرخ انتقال گرما، به کاهش مصرف برق کمک کند. اگر این ادعا در بهرهبرداری واقعی نیز تأیید شود، میتوان آن را گامی مهم در جهت توسعه فناوریهای سبز و کممصرف در صنعت ساختمان و تأسیسات دانست؛ صنعتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هزینههای انرژی، استانداردهای زیستمحیطی و نیاز به کاهش آلایندگی قرار دارد.
در مجموع، پروژه اخیر جیاِمجی را میتوان نمونهای از تلاش برای ورود فناوریهای مبتنی بر گرافن از سطح آزمایشگاه به بازار مصرف دانست؛ تلاشی که اگر با دادههای عملیِ پایدار همراه شود، میتواند مسیر تازهای را برای کاربردهای صنعتی این ماده شگفتانگیز باز کند.
اکنون نگاهها به نتایج اجرایی این پروژه در برجهای لوکس گلد کست دوخته شده است؛ جایی که عملکرد THERMAL-XR میتواند بهعنوان معیاری برای آینده تجاری این فناوری در صنعت تهویه مطبوع و تبرید مورد ارزیابی قرار گیرد.