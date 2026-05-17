دبیرکل فیفا اعلام کرد؛ مذاکرات عالی و سازندهای با مهدی تاج درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هیئتی از فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به ریاست ماتیاس گرافستروم روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در شهر استانبول با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیدار و درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفتگو کرد.
در این نشست که در مقر فدراسیون فوتبال ترکیه برگزار شد، مسئولان فیفا ضمن ارائه توضیحاتی درباره مسائل اجرایی، پروتکلها و برنامهریزیهای مسابقات، بر حمایت کامل خود از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کردند.
ماتیاس گرافستروم درباره آخرین وضعیت حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: «ما جلسهای عالی و سازنده با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم. ما از نزدیک با هم همکاری میکنیم و بسیار مشتاق استقبال از آنها در جام جهانی هستیم.»
وی افزود: ما به تمام ۱۰ شرطی که ایران مطرح کرده بود گوش دادیم و ما برای هر یک از آنها راهحل ارائه کردیم. امیدوارم که تیم ملی ایران بدون هیچ مشکلی به جام جهانی برود و نتایج بسیار خوبی کسب کند.
دبیر کل فیفا از ارائه جزئیات مربوط به اخذ روادید و ترتیبات ورود به آمریکا خودداری کرد، اما گفت: ما در مورد تمام موضوعات مرتبط بحث کردیم. در مجموع، یک دیدار بسیار مثبت بود و ما مشتاقانه منتظر ادامه گفتوگو هستیم.
مهدی تاج نیز اظهار داشت: جلسهای مثبت و سازنده با فیفا برگزار کردیم. نگرانیهای خود را مطرح کردیم و دو طرف بر تعهد مشترک برای فراهم شدن شرایط حضور روان و بدون مشکل تیم ملی ایران در جام جهانی تاکید داشتند.
تیم ملی فوتبال ایران برای چهارمین دوره متوالی جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده و قرار است ماه آینده در آمریکا به مصاف تیمهای تیم ملی فوتبال نیوزیلند، تیم ملی فوتبال بلژیک و تیم ملی فوتبال مصر برود. همچنین کمپ تمرینی ایران در شهر توسان در نظر گرفته شده است.
هیئت فیفا همچنین با مدیران فدراسیون فوتبال ترکیه به ریاست ابراهیم حاجیعثماناوغلو دیدار کرد. ترکیه پس از حضور موفق در جام جهانی ۲۰۰۲ و کسب مقام سومی، حالا بار دیگر امیدوار است پس از سالها به بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان بازگردد.
تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تهران را برای اردوی تمرینی در ترکیه ترک خواهد کرد و سپس در اوایل ژوئن به پایگاه خود در آمریکا در مجموعه ورزشی کنو در توسان، آریزونا، نقل مکان خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است رقابتهای خود در جام جهانی را ۲۵ خرداد با دیدار مقابل نیوزیلند در لسآنجلس آغاز کند.