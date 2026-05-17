به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فردا موتورز یکی از شرکت‌هایی است که به تازگی وارد صنعت خودروسازی ایران شده و به تولید و مونتاژ خودروهای چینی در داخل کشور مشغول است و محصولاتش را به صورت پیش فروش به مشتریان عرضه می‌کند.

متاسفانه از سال ۱۴۰۲ و بویژه ۱۴۰۳ اعتراضات مشتریان در مورد عدم تحویل و یا تاخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی از نمایندگی‌های فردا موتورز در سراسر ایران به گوش می‌رسد. با وجود اعتراض‌های مکرر، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای تحویل خودروهای معوقه انجام نشده و این شرکت همچنان به روند وعده‌دادن ادامه می‌دهد.



متن پیام شهروندخبرنگار ما:

با عرض سلام خدمت شما، شرکت فردا موتور از سال ۱۴۰۲ تا حالا معوقات در تحویل و سود تاخیر در خودرو دارد و مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به بهانه جنگ و تحویل سریع‌تر خودرو، پیشنهاد تبدیل خودرو دادند و تمام مبلغ باقیمانده و چک‌های خودرو را تحویل گرفتند تا خودرو را بین یک تا چهار ماهه تحویل دهند، در صورتی که زمان تحویل اعلامی نه جنگی بوده نه واردات از چین مشکلی داشته، حالا بعد چند سال هنوز نه تاریخی اعلام میکنند، نه پاسخی میدهند و نه خودرو. هنوز حرف از افزایش قیمت هم میزنند، ممنون میشم از این موضوع گزارشی تهیه و به دست مسئولین برسانید که این موضوع باعث نارضایتی و عدم اعتماد مردم به دولت می‌شود.