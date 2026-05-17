شهروند خبرنگار ما با انتشار پیامی از وضع رفاهی تفرجگاه پرطرفدار قوری گل در استان آذربایجان شرقی گلایه کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت این تفرجگاه شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تالاب قوری گل با ۲۰۰ هکتار وسعت در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی تبریز قرار دارد؛ این پهنه آبی در ارتفاع یکهزار و ۹۱۵ متری از سطح دریا واقع شده و دارای چهار کیلومتر طول و عرض و ۱۶ کیلومتر مربع مساحت است عمق آن در بهترین شرایط آبی و در عمیق‌ترین نقطه به ۱۳ متر می‌رسد.

«قوری گل» در زبان ترکی به معنی تالاب خشک است؛ این تالاب در نزدیکی بستان‌آباد واقع شده و در ردیف آب‌های راکد آذربایجان به شمار می‌رود؛ تالاب قوری گل در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی تبریز، در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بستان‌آباد و در نزدیکی روستای یوسف‌آباد قرار دارد.

تالاب «قوری گل» در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و از سال ۱۳۷۳ به‌منظور حفظ گونه‌های جانوری اطراف دریاچه جز مناطق شکار ممنوع مدیریت می‌شود؛ همچنین به‌دلیل پذیرا بودن فصلی شماری از پرندگان حمایت شده مهاجر، از نظر زیستگاهی حائز اهمیت ملی و بین‌المللی است. این جاذبه گردشگری که همه ساله به ویژه در فصل بهار میزبان گردشگران است اما با کاستی هایی مواجه است موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم با ارسال پیامی به آن اشاره کرده و خواستار رفع آن شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار ما:

باسلام، قوری گل یکی از تفرجگاههای مهم استان آذربایجان شرقی است اما چند مشکل دارد که در زیر بیان می شود:

۱ _وقتی از تبریز به طرف تالاب می رویم در ورودی آن تجهیزات ایمنی برای عبور ماشین در نظر گرفته نشده و خطر تصادف وجود دارد.

۲_جاده ی آن خاکی وناهموار است واحتمال آسیب به ماشینها وجود دارد.

۳_مهمترین مشکل آن نبود سرویس بهداشتی است.

لطفا به این موارد رسیدگی نمایید.