نخست وزیر پاکستان با تاکید بر نقش اسلام‌آباد در میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت: تهران، واشنگتن و کشور‌های حوزه خلیج فارس به پاکستان اعتماد دارند و اسلام‌آباد همچنان برای دستیابی به صلح پایدار تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان در گفت‌و‌گو با روزنامه «ساندی تایمز» با اشاره به نقش اسلام‌آباد در مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت: «خوشبختانه ایران به پاکستان اعتماد دارد، دولت آمریکا نیز همین‌طور و همچنین کشور‌های حوزه خلیج فارس. من از رئیسان جمهور ترامپ و پزشکیان بابت پذیرفتن دعوت ما سپاسگزارم.»

نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به تلاش‌های جاری برای ادامه مذاکرات افزود: «صلح هرگز به آسانی به دست نمی‌آید. باید صبر، درایت و توانایی پیشبرد امور در دشوارترین شرایط را داشت.»

او ادامه داد: «در همین لحظه نیز ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا این روند صلح از طریق برگزاری دور دیگری از نشست‌ها در اسلام‌آباد به صلحی پایدار منتهی شود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. ما بهترین تلاش خود را می‌کنیم و باقی امور در دستان خداوند است.»