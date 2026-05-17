دورهمی خانوادگی به مناسبت روز جهانی خانواده و گرامیداشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در بوستان بهشت مادران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، راه اندازی رادیو پارک، سوارکاری تفریحی با اسب کاسپین، نقالی و شاهنامه خوانی، مشاوره ورزشی ویژه توانیابان و پاراچوگان، بازیهای تعاملی کودکان با اسبهای چوگانی از بخشهای ویژه این دورهمی خانوادگی بود.
حکیم ابوالقاسم فردوسی با بیش از ۱۰۰۰۰ بیت با مضمون چوگان بعنوان تاثیزگذارترین شاعر در معرفی این ورزش کهن ایرانی است.