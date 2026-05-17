به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با انتشار بیانیه‌ای، از اجرای ۱۹ عملیات نظامی سنگین و پی‌درپی در ۲۴ ساعت گذشته علیه مواضع، نیرو‌ها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در خطوط مرزی و عمق جبهه جنوب خبر داد. این عملیات‌ها که ترکیبی از حملات پهپادی، آتشباری سنگین توپخانه‌ای و انفجار زنجیره‌ای تله‌های انفجاری بود، خسارات سنگینی به اشغالگران وارد کرد.

رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپاد‌های انتحاری و کوادکوپتر‌های تهاجمی، ضربات نقطه‌ای مهلکی به ادوات پشتیبانی ارتش رژیم اسرائیل وارد کردند. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با دو پهپاد تهاجمی، مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «البیّاضة» را هدف قرار دادند.

حزب‌الله لبنان همچنین اعلام کرد: رزمندگان این جنبش بمب‌های کارگذاشته‌شده را در مسیر چهارمین بلدوزر ارتش اسرائیل که تلاش می‌کرد از سمت منطقه «رشاف» به سوی «حداثا» در جنوب لبنان پیشروی کند، منفجر کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز رسما اذعان کرد که حزب الله چندین موشک علیه مواضع نظامیان این رژیم در جنوب شلیک کرده است.

رسانه‌ها و ناظران منطقه‌ای این حجم از عملیات‌های هماهنگ، به ویژه استفاده وسیع از پهپاد‌های انتحاری و تله‌های انفجاری زنجیره‌ای را نشانه‌ای از ابتکار عمل بالا و آمادگی کامل دفاعی حزب‌الله در برابر تحرکات ارتش صهیونیستی در منطقه مرزی می‌دانند.