پخش زنده
امروز: -
اسامه حمدان از رهبران حماس با هشدار جدی درباره پیامد کارشکنیهای صهیونیستها گفت: گزینههای ما در صورت شکست مذاکرات آماده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسامه حمدان از رهبران حماس در مصاحبه با شبکه الجزیره به تشریح آخرین مواضع این جنبش در قبال تحولات جاری پرداخت و اظهار داشت: یکی از هدفهای ارتش اشغالگر از ترور «عزالدین الحداد»، فشار آوردن بر این جنبش است؛ چرا که گمان میکند مقاومت کوتاه خواهد آمد. دشمن میخواهد مقاومت را به تسلیم وا دارد و هیچ توجهی به طرح رئیسجمهور ترامپ ندارد. در صورتی که دشمن شکست گفتگوها را اعلام کند، گزینههای آماده در دست داریم.
این عضو ارشد حماس با اشاره به روند رایزنیهای سیاسی تصریح کرد: درباره جنایت به شهادت رساندن «عزالدین الحداد»، گفتگوهایی با میانجیگران در جریان است. این توافقنامه بر توقف عملیات و اقدامات میدانی تاکید دارد و آنچه دشمن انجام میدهد نقض و زیر پاگذاشتن توافقنامه است. اولویت ما حفاظت از منافع ملت مان است و اگر مذاکرات مانع این امر شود، ما اقداماتی را انجام خواهیم داد که در خدمت این منافع باشد. ما روزانه درباره پیمانشکنیها و نقض اقدامات ارتش اشغالگر، پیامهایی به میانجیگران ارسال می کنیم.
حمدان در ادامه با هشدار جدی درباره کارشکنیهای رژیم صهیونیستی افزود: اگر ارتش اشغالگر تجاوز خود را تشدید کند، با واکنش فلسطینیها و واکنشی به مراتب بزرگتر در سطح منطقه روبرو خواهد شد. دشمن با درخواست خلع سلاح میخواهد مقاومت تسلیم شود. دشمن به خوبی میداند که سلاحهای فلسطینی -با وجود سادگی- بازدارنده هستند و جلوی او را میگیرند؛ به همین دلیل است که خواستار تسلیم آنها میشود. هیچ فلسطینی تسلیم سلاح و اعلام شکست را نمیپذیرد.
حمدان بر ضرورت همبستگی داخلی تأکید کرد و گفت: ما پیامی برای جنبش فتح فرستادهایم تا بر پایه برنامهای فراگیر و ملی و با هدف تحقق آزادی ملت فلسطین، گرد هم آییم.