مناطق مختلف بحرین همچنان شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت هدف قراردادن جامعه شیعه و بازداشت علمای آن به دست مقامات رژیم آل خلیفه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مردم خشمگین بحرین همزمان با شب سالروز شهادت امام جواد (ع)، به خیابانها آمدند و با سردادن شعارهایی در همبستگی با علمای بازداشت شده به دست حکومت آل خلیفه، خشم خود را از هدف قراردادن جامعه شیعه در این کشور ساحلی خلیج فارس ابراز کردند.
بر اساس این گزارش، در منطقه «ستره» که از آن به عنوان پایتخت انقلاب مردم بحرین یاد میشود، درگیریهایی بین مردم انقلابی این کشور و نیروهای امنیتی حکومت آل خلیفه روی داد.
در همین حال، در مناطق دیگر بحرین از جمله «بلاد القدیم»، «مقابه» و «بنی جمره»، تظاهرات انقلابی برگزار شد که شعلههای خشم را برافروخت و مخالفت بحرینیها با اقدام دولت در ممنوعیت برگزاری دستههای عزاداری برای امام چهارم شیعیان را ابراز کرد.
همچنین در ابوصیبع و سنابس نیز تظاهراتی علیه حکومت آل خلیفه برگزار شد و شعارهایی در همبستگی با علمای بازداشت شده، مطالبه آزادی آنها و پایان دادن به آزار و اذیت شیعیان در بحرین سر داده شد.
بر اساس این گزارش، دیوارهای چندین شهر بحرین با شعارهای همبستگی با علمای بازداشته شده مزین شده بود و به رغم جنگ رژیم آل خلیفه با مناسک مذهبی شیعه، دستههای عزاداری برای بزرگداشت شهادت امام جواد (ع) به خیابانها آمدند.
پیشتر نیز در روزهای گذشته، راهپیماییهای خشمگینی در مناطق مختلف بحرین از جمله کرّانة، دراز، عالی، ابوصیبع و شاخوره برگزار شد که طی آن تظاهرکنندگان تصاویر علمای بازداشت شده را در دست داشتند و هدف قرار دادن شیعیان را محکوم کردند.
وب سایت الوفاق بحرین گزارش داد که نیروهای بحرینی روز شنبه به تعدادی از مناطق شیعهنشین یورش برده و علمای دینی و اساتید حوزه علمیه را بازداشت کردهاند.
طی روزهای اخیر، نیروهای امنیتی بحرین ضمن یورش به مناطق مختلف این کشور، تعدادی از علمای برجسته شیعه را بدون ارائه حکم قضایی یا شفافسازی درباره اتهامات مطرح شده، بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
وزارت کشور بحرین روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که ۴۱ نفر از آنها به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شدهاند.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.
پیشتر گروههای مقاومت و فعالان سیاسی در بحرین ضمن محکومیت دستگیری علمای شیعه، با هشدار به حکومت آل خلیفه خواستار آزادی فوری علمای بازداشت شده و توقف اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز علیه شیعیان در این کشور شده بودند.
مجمع جهانی اهل بیت (ع) نیز روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با صدور بیانیهای، ضمن ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور و نیز دستگیری تعدادی از علمای برجسته در آن کشور و لغو عضویت سه تن از نمایندگان پارلمان را محکوم کرد.