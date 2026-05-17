در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب و شمال نوار غزه، سه فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی گزارش دادند که در ادامه نقض مداوم توافق آتش‌بس، شنبه شب هواپیما‌های جنگی رژیم اشغالگر یک خودرو غیرنظامی را در محله النصر هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۲ فلسطینی و زخمی شدن چند نفر دیگر از جمله کودکان شد.

در اردوگاه پناهندگان جبالیا نیز بر اثر بمباران منطقه اطراف مدرسه «ابو حسین» یک جوان فلسطینی به شهادت رسید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در جنوب نوار غزه، چندین فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در مرکز خان یونس زخمی شدند. همزمان توپخانه رژیم مناطق شرقی شهر را هدف قرار داد.

افزایش حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وخامت اوضاع انسانی را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری فلسطین آنلاین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۱۳ شهید را تحویل گرفته و ۵۷ زخمی را پذیرش کرده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.