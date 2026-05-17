رئیس بنیاد فردوسی کشور، گفت: تاکنون حدود ۶۰ پایگاه باستان‌شناسی مربوط به حدود ۷۵۰۰ سال پیش در حاشیه خلیج فارس شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یاسر موحدفرد، افزود: بر اساس دیدگاه کتاب تاریخ ناشناخته هنر ایران، حدود ۱۰ هزار سال پیش و در دوره‌ای که سطح آب دریا‌ها به دلیل عصر یخبندان پایین‌تر از سطح کنونی بوده، در محدوده کنونی خلیج فارس جلگه‌ای حاصلخیز وجود داشته است.

رئیس بنیاد فردوسی کشور، خاطرنشان کرد: تمدن ناشناخته خلیج فارس برای حدود دو هزار سال در این جلگه بزرگ و حاصلخیز با حضور مردمانی خردمند تداوم داشته، اما با پایان عصر یخبندان و بالا آمدن آب‌ها، این جلگه به زیر آب رفت و این تمدن کهن در زیر حدود ۵۰ متر آب‌های اقیانوس پنهان شد.

او افزود: برای آشکار شدن دوباره آثار فرهنگی و هنری این تمدن، کاوش‌های باستان‌شناسی گسترده‌تری در بستر خلیج فارس نیاز است.

موحدفرد افزود: پس از زیر آب رفتن جلگه و از بین رفتن شهر‌ها و زیرساخت‌های آن، مردمان ایران در دو سوی خلیج فارس شهر‌های پراکنده‌ای بنا کردند که قدمت آنها به حدود ۸ هزار تا ۷۵۰۰ سال پیش می‌رسد.

او افزود: ابزار‌های سنگی مربوط به ۱۵ هزار تا ۱۰ هزار سال پیش نیز در خط ساحلی خلیج فارس کشف شده که می‌تواند با این تمدن مرتبط باشد.

موحدفرد با تأکید بر اهمیت تاریخی خلیج فارس افزود: شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد این پهنه آبی تنها یک گذرگاه راهبردی یا منبع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از کهن‌ترین بستر‌های شکل‌گیری زیست انسانی و تمدن در این منطقه به شمار می‌رود.