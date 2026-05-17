برنامه حرکت شناورهای مسافربری و حمل خودرو کیش، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۸ شناور مسافربری از ساعتهای ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ از بندر کیش به سمت چارک و ۸ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعتهای ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) نیز امروز یکشنبه اعلام شد:
حرکت شناور از بنادر چارک و آفتاب به کیش، ساعت ۵ تا ۱۶ و از بندر کیش به آفتاب و چارک از ساعت ۷ تا ۱۴ انجام خواهند شد.