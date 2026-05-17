کشور‌های مختلف در اروپا به مناسبت «روز نکبت» شاهد برگزاری تظاهرات‌هایی در همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هزاران نفر در سراسر اروپا در شهر‌های مختلف از جمله لندن، پاریس، برلین، آتن و استکهلم به مناسبت هفتاد و هشتمین سالروز نکبت (اشغال سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۸) تظاهرات کردند.

مردم اروپا روز شنبه به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین شعار‌هایی سر دادند. طرفداران آرمان فلسطین با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین شعار می‌دادند: فلسطین باید آزاد گردد.

برخی شرکت کنندگان در تظاهرات، پرچم ایران را نیز به نشانه همبستگی با کشورمان در برابر جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی به همراه داشتند.

تظاهرات‌های ابراز همبستگی با مظلومان فلسطینی در سالروز هفتاد و هشتمین سالگرد «روز نکبت» یا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۸ برگزار شد؛ روزی که در آن صد‌ها هزار فلسطینی پس از تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی از سرزمین مادری خود اخراج شدند.