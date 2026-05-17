محور مقاومت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور عزالدین حَداد، فرمانده گردانهای عزالدین قسام را نقض توافق آتش بس دانسته و آن را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای، شهادت عزالدین حَداد، فرمانده کل این گردانها در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه را تبریک و تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده: این دشمن جنایتکار سخت در اشتباه است اگر تصور کند که با رفتن فرماندهان بزرگ، مسیر ما متوقف خواهد شد؛ چرا که کاروان شهدای ملت ما نزدیک به یک قرن است متوقف نشده و شهادت فرماندهان، نسلهای جدیدی از قهرمانان را پدید آورده است.
گردانهای قسام افزود: جنایات مستمر رژیم اشغالگر، به خوبی گواه ماهیت جنایتکارانه این دشمن عهدشکن است که از همه مرزها عبور کرده و هیچ توافقی را به رسمیت نمیشناسد و نه به میانجیها و نه به هیچ طرف دیگری، اعتنا نمیکند.
شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد: این خونهای پاک به خواست خدا بینتیجه نخواهد ماند و فرماندهان دیگری جایگزین خواهند شد و مسیر ملت فلسطین تا آزادی زمین و انسان ادامه خواهد یافت و مسجدالاقصی از لوث اشغالگران پاک خواهد شد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین، هم جنایت ترور فرمانده کل گردانهای شهید عزالدین قسام را اقدامی بزدلانه و نقض آشکار توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
این جنبش در بیانیهای تأکید کرد ترور رهبران و مجاهدان، نه تنها مقاومت را تضعیف نمیکند، بلکه بر صلابت، قدرت و تمسک بیشتر ملت فلسطین به راه مقاومت و ناکامی و ناامیدی دشمن خواهد افزود.
پیشتر هم جنبش حماس با ابراز تسلیتِ شهادت فرمانده کل گردانهای قسام، اعلام کرد خون رهبران مقاومت هدر نخواهد رفت و مسیر جهاد و آزادی با قدرت بیشتری ادامه مییابد. حماس، شهید عزالدین حداد را نمونۀ برجسته یک فرمانده مقاومت و از ارکان اصلی مقاومت در غزه دانست که عمر خود را در مبارزه با اشغالگران سپری کرد.
حزبالله لبنان هم ترور عزالدین الحداد، فرمانده کل گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس را محکوم کرد.
حزبالله تأکید کرد که شهادت این فرمانده به همراه همسر و دخترش و تعدادی از غیرنظامیان فلسطینی، و همچنین جراحت دهها تن از افراد بیگناه در تجاوز ناجوانمردانهای که در مرکز نوار غزه رخ داد، نقض آشکار توافق آتشبس است.
حزبالله افزود که این تجاوز، میزان بیاعتنایی دشمن به تمامی توافقات و پیمانشکنیاش را آشکار میسازد و تأکیدی بر این است که عطش آن برای خونریزی، حاکم بر ذهن و رفتار دشمن اشغالگر است و تمامی توافقاتی که امضا میکند، چیزی جز اتلاف وقت نیست.
حزبالله تأکید کرد که شهادت فرمانده شهید الحداد نشان افتخار جدیدی بر سینه جنبش حماس است که هر بار ثابت میکند در مسیر جهاد و مقاومت راسخ است. شهادت فرماندهان این جنبش را تضعیف نمیکند، بلکه توان و حضورش را افزایش میدهد و آن را مصممتر به پایداری میسازد.
دفتر سیاسی انصارالله یمن نیز در بیانیهای، با اشاره به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرمانده گردانهای قسام در غزه اعلام کرد دشمن صهیونیستی برای ادامه تجاوز و نقض تعهدات و توافقات خود به حمایت آشکار آمریکا متکی است.
در این بیانیه آمده است: سیاست دشمن مبنی بر «نه صلح، نه جنگ» با هدف تداوم وضعیت تجاوز آشکار، تضعیف نیروهای مقاومت و فرو بردن منطقه در هرج و مرج است.
دفتر سیاسی انصارالله یمن افزود: این تشدید اقدامات تجاوزکارانه در چارچوب پروژه آمریکایی-صهیونیستی مبتنی بر سلطه، تداوم بحرانها، سود بردن از جنگها و گسترش نفوذ نظامی در منطقه صورت میگیرد.
در این بیانیه هشدار داده شده که برنامهای که رژیم صهیونیستی و حامی آن آمریکا، دنبال میکنند، سلب عناصر قدرت امت اسلام و از بین بردن نیروهای جهاد و مقاومت در راستای آمادهسازی برای تحمیلِ پروژه اسرائیل بزرگ است.
فرمانده کل گردانهای قسام به همراه تعدادی از اعضای خانوادهاش در حمله هوایی جمعه شب رژیم صهیونیستی به شهر غزه به شهادت رسید.