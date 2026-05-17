سقوط مرگبار یک خودرو در ارتفاعات بام خرمآباد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی خرمآباد گفت:سقوط مرگبار یک دستگاه خودروی پراید از ارتفاعات بام خرم آباد دو فوتی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید ابوذر موسوی در اینباره گفت: ساعت ۲۰:۴۹ دقیقه جمعه ۲۵ اردیبهشت، حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید از ارتفاعات بام خاطره های پشت بازار، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که دو ایستگاه آتشنشانی شماره ۲ و ۳ به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی خرمآباد افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین شامل یک خانم و یک آقا، به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف و سقوط کرده بود که آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و تجهیز کارگاه عملیاتی ،دو سرنشین جان باخته را به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.
موسوی گفت: امدادگران آتشنشانی خودرو را که از مسیر خارج شده بود را به جاده منتقل کردند.