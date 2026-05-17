خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «رضا کمربیگی» معاون سیاسی فرماندار شهرستان ایلام اظهار داشت: روز گذشته انفجاری در محدوده محله رزمندگان و در حوالی میدان دانش شهر ایلام رخ داد.

وی افزود: محل حادثه یک مغازه بریانی‌فروشی بوده و بلافاصله پس از وقوع انفجار، نیرو‌های آتش‌نشانی و کارشناسان شرکت گاز در محل حاضر شدند و موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

کمربیگی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی منجر به فوت نداشته است بیان کرد: در این حادثه چند نفر دچار آسیب‌های سطحی شدند که خدمات لازم به آنان ارائه شد، همچنین به چند خودرو نزدیک محل حادثه نیز خسارت وارد شد.

معاون سیاسی فرماندار ایلام تصریح کرد: علت قطعی این حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد، اما بر اساس ارزیابی‌های اولیه، احتمال نشت گاز در محل حادثه مطرح است.