وزارت خزانه داری آمریکا معافیت نفت روسیه از تحریم‌ها را که پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران صادر کرده بود، تمدید نکرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود که مجوز خرید نفت روسیه ذخیره‌شده روی تانکرها را تمدید نخواهد کرد.

دولت آمریکا به منظور کنترل قیمت جهانی انرژی، نفت روسیه را در دو ماه گذشته از تحریم معاف کرده بود. این معافیت فقط شامل بخشی از نفت روسیه بود که پیشتر در نفتکش‌ها بارگیری شده بود.

اعلام معافیت نفت روسیه بخشی از تلاش دولت ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود؛ قیمت‌هایی که در جریان جنگ (تجاوزکارانه) علیه ایران به شدت افزایش یافته‌اند.

این اقدامات شامل استفاده از ذخایر راهبردی نفت آمریکا و همچنین تعلیق موقت قانونی در حوزه حمل‌ونقل دریایی نفت موسوم به «قانون جونز» بود. علاوه بر این، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که از تعلیق مالیات فدرال ۱۸.۴ سنتی بر هر گالن بنزین حمایت می‌کند.

با این حال، این اقدامات تأثیر چندانی بر کاهش قیمت بنزین در آمریکا نداشته است. قیمت بنزین در آمریکا اکنون حدود ۴.۵۰ دلار در هر گالن است که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

همچنین از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، قیمت نفت در بازارهای داخلی و جهانی در حدود ۱۰۰ دلار یا بیشتر در هر بشکه باقی مانده است.

ترامپ روز جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفت‌وگو کرده و به‌زودی در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

هند بزرگ‌ترین خریدار نفت خام روسیه است و پس از معافیت‌های تحریمی میزان خرید در ماه‌های آوریل و مه بسیار افزایش یافت.