همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشهای مسئولان و کارشناسان روابط عمومی در سراسر کشور که در مسیر شفافسازی، تبیین دستاوردهای مهندسی و ارتقای منزلت حرفهای اعضا گام برمیدارند، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشتماه، «روز ملی ارتباطات و روابط عمومی»، این روز را به فعالان و تلاشگران این عرصه بهویژه همکاران روابط عمومی سازمان در سراسر کشور تبریک گفت.
حجتاله علیمحمدی با تأکید بر نقش حیاتی اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی افزود: در شرایطی که عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانشبنیان و مدرن به عنوان اولویت اصلی سازمان دنبال میشود، نقش روابط عمومیها بهعنوان پل ارتباطی میان جامعه مهندسان و بهرهبرداران، بیش از پیش اهمیت یافته است.
وی گفت: تبیین دستاوردهای مهندسی، ارتقای جایگاه اجتماعی حرفه مهندسی کشاورزی و صیانت از منابع طبیعی، مرهون تلاشهای هوشمندانه فعالان حوزه ارتباطات است که با رویکردی تخصصی و مسئولانه، زمینهساز ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت سازمانی میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با قدردانی از اقدامات روابط عمومیها در بومیسازی اهداف کلان سازمان، شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز، تبیین جایگاه قانونی مهندسان و ارتقای منزلت اجتماعی اعضا در سطح استانها، افزود : روابط عمومی در ساختار استانی، دیدهبانی هوشمند است که با تحلیل بازخوردهای محیطی، مسیر تصمیمسازی و تصمیمگیری سازمانی را هموار میسازد.
علیمحمدی در پایان، ضمن تبریک این روز به تمامی کارکنان و فعالان حوزه روابط عمومی در ستاد و استانها، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را در تحقق اهداف متعالی سازمان و خدمت به امنیت غذایی کشور مسئلت کرد.