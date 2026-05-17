دیدار مدیرکل بنیاد شهید تهران با خانواده شهیدان دکتر مهران ببری و محمد محمدی
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده شهیدان دکتر مهران ببری و محمد محمدی از شهدای جنگ رمضان، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
عباسعلی رضایی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان والامقام، صبر و استقامت خانوادههای آنان را مایه عزت و افتخار جامعه دانست و تأکید کرد که خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی کشور و حافظان فرهنگ ایثار و شهادت هستند.
وی با اشاره به جایگاه علمی و نخبگانی شهید دکتر مهران ببری اظهار داشت: شهادت نخبگان ایرانی در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، سندی روشن از ماهیت جنایتکارانه این رژیم و دشمنی آن با پیشرفت علمی و اقتدار ملت ایران است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین با تأکید بر لزوم پاسداشت آرمانهای شهدا افزود: راه و آرمان شهیدان با همت ملت ایران و مجاهدت نسلهای آینده با قدرت ادامه خواهد یافت و یاد و نام آنان همواره چراغ راه جامعه خواهد بود.
در پایان این دیدار، رضایی با تجلیل از مقام والای شهدا، بر ادامه خدمترسانی و تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.