به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد: این افسر با درجه سروانی که «مائوز یسرائیل ریکانتی» نام دارد، فرمانده دسته در گردان ۱۲ تیپ گولانی بود و ساعت ۱۴ جمعه هنگامی که یک پهپاد حامل مواد منفجره بالای سر نظامیان اسرائیل در نزدیکی رودخانه لیتانی منفجر شد، کشته شد.

در این زمینه، شبکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی گزارش داد که جمعه حدود ساعت ۲ بعد از ظهر، حزب‌الله یک پهپاد حامل مواد منفجره را به سمت یک نیروی تیپ گولانی که در روستای دیر سریان، نزدیک «الطیبه» در جنوب لبنان مستقر بود، شلیک کرد.

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی افزود: این پهپاد به این نیرو برخورد کرد و او را کشت و یک نظامی دیگر را زخمی کرد.

به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز به اصطلاح «آتش‌بس» (حدود یک ماه پیش)، هشت نظامی و نیروی امنیتی رژیم اسرائیلی در جنوب لبنان به هلاکت رسیده‌اند که پنج نفر از آنها در حمله پهپاد‌ها کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تیپ گولانی رژیم اسرائیل روز گذشته برای چند ساعت زیر آتش پهپاد‌ها و خمپاره‌های شلیک شده از سوی حزب الله قرار گرفت.

به گزارش شبکه کان رژیم اسرائیل، این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که حزب‌الله خمپاره‌هایی را به سمت نیروی تیپ گولانی که در همان روستا فعالیت می‌کرد، شلیک کرد و گروهبان «نغیو داگان»، ۲۰ ساله را کشت.

مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرد رزمندگان حزب الله، مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک بَیاضه با پهپاد انفجاری هدف قرار داده و به آن، خسارت قطعی وارد کردند.

رزمندگان مقاومت همچنین، دوربین نظارتی ارتش رژیم اشغالگر را در شهرک طیبه و یک دستگاه بولدوزر نظامی اشغالگران را در شهرک دیر سریان در جنوب لبنان با پهپاد‌های انفجاری، هدف قرار دادند.

در همین حال؛ شبکه عبری «آی ۲۴» با اشاره به حملات پهپادی موفق مقاومت اسلامی لبنان به اهداف صهیونیستی اذعان کرد: اسرائیل، قدرت و برتری خود را نسبت به حزب‌الله از دست داده و تا زمانی که چنین باشد، فرسایش فعلی ادامه خواهد یافت.