به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و خانواده های معظم شاهد در اهواز برگزار شد ، آیت‌الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع صبر و پایداری خانواده‌های شهدا گفت : خانواده‌های معظم شهدا، پرچمداران عزت و استقلال کشور هستند. تکریم این بزرگواران نه تنها وظیفه بنیاد شهید، بلکه وظیفه تمام آحاد جامعه است، چرا که امنیت امروز ما مدیون از خودگذشتگی فرزندان غیور این عزیزان در جبهه‌های حق علیه باطل است.

سید رضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در این مراسم نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان افزود :شهدای هدای جنگ رمضان با نثار خون پاک خود در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و عملیاتی، اجازه ندادند وجبی از خاک این مرز و بوم در اشغال دشمن بماند. امروز وظیفه ماست که این رشادت‌های بی‌نظیر را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود، از مقام والای خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان شهرستان اهواز تجلیل و قدردانی به عمل آمد.