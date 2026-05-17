استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید طرح هایی که امکان بهره برداری سریعتر دارند در اولویت قرار گیرند و تکمیل آزادراه‌ها و مسیر‌های ارتباطی مهم استان با جدیت بیشتری دنبال شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دومین جلسه شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی طی امسال با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همراهی نمایندگان مجلس کمک می‌کند برنامه‌های توسعه‌ای استان با هماهنگی و سرعت بیشتری پیش برود و بسیاری از مسائل شهرستانی و استانی با تعامل و پیگیری مشترک حل شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و ضرورت تقویت مسیر‌های جایگزین حمل و نقل کشور گفت: از همان زمان بروز مشکلات در بنادر جنوبی، تنگه هرمز و خلیج فارس این موضوع را در سطح دولت پیگیری کرده‌ایم تا آذربایجان شرقی بتواند نقش جایگزین کشور را در کریدور‌های ارتباطی ایفا کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در همین راستا دیدار‌ها و مکاتباتی با مسئولان ملی از جمله زیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده تا بتوانیم جایگاه استان را در مسیر‌های ارتباطی ترکیه و اوراسیا تقویت کنیم.

سرمست تاکید کرد: آذربایجان شرقی این ظرفیت را دارد که علاوه بر تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز استان برای شمال غرب و حتی بخشی از کشور نیز نقش تامین کننده ایفا کند، اما تحقق این هدف نیازمند تکمیل سریع زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی ادامه داد: باید طرح هایی که امکان بهره برداری سریعتر دارند در اولویت قرار گیرند و آزادراه‌ها و مسیر‌های ارتباطی مهم استان با جدیت بیشتری دنبال شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت کریدور تبریز ـ بازرگان گفت: این مسیر یکی از مهمترین کریدور‌های ارتباطی کشور است و ۹ کیلومتر باقی مانده مسیر صوفیان تا شوردرق باید با جدیت تکمیل و هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل مسیر مرند ـ جلفا و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس تاکید کرد و افزود: بخش باقی مانده این مسیر با مشارکت منطقه آزاد ارس باید به اتمام برسد تا ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه بیش از پیش فعال شود.

سرمست با اشاره به اهمیت ملی کریدور ارس و مسیر کلاله ـ جلفا تصریح کرد: خوشبختانه اجماع لازم در دولت، نهاد‌های حاکمیتی و حتی شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت این کریدور ایجاد شده و اکنون نیازمند پیگیری مستمر برای تکمیل آن هستیم.

وی در ادامه به وضعیت ناوگان حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: فرسودگی ناوگان حمل و نقل آذربایجان شرقی نسبت به میانگین کشوری بالاست و باید برای نوسازی کشنده‌ها و ناوگان باری اقدامات جدی انجام شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: هماهنگی‌هایی با دولت ترکیه انجام شده و پیگیری‌هایی نیز در سطح دولت در حال انجام است تا بتوانیم در حوزه حمل و نقل و تامین اقلام اساسی به موفقیت‌های مهمی دست یابیم.

وی همچنین با اشاره به طرح های مهم آزاد راهی استان گفت: قطعه ۶ آزادراه تبریز ـ ارومیه اهمیت بالایی دارد و باید با سرعت بیشتری اجرا شود. در مورد کنارگذر ایلخچی نیز از طولانی شدن طرح و عدم پایبندی به زمان بندی‌های اعلام شده گلایه‌مند هستم و این طرح باید با جدیت فعال شود، چرا که در کریدور جنوب به شمال نقش مهمی ایفا می‌کند.

سرمست بر تکمیل آزادراه هشترود ـ مراغه نیز تاکید کرد و گفت: مدیران باید به وعده‌ها و زمان بندی‌هایی که در جلسات ارائه می‌کنند پایبند باشند. اعتقاد دارم به جای ارائه گزارش‌های طولانی، باید چند طرح اولویت دار و ستاره دار مشخص شود و همه توان اجرایی استان برای تکمیل آنها به کار گرفته شود.

وی افزود: طرح هایی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید در اولویت اصلی تکمیل قرار گیرند تا هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال خاوران به تبریز و مسیر تبریز تا چشمه ثریا از مهمترین برنامه‌های ریلی استان است و راه آهن بستان‌آباد ـ سراب نیز باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین از پیگیری موضوع بهسازی و روکش آزادراه تبریز ـ زنجان خبر داد و اظهار کرد: در سطح وزارت راه و شهرسازی تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شده و رئیس سازمان راهداری نیز برای اجرای طرح و جذب سرمایه گذار قول مساعد داده است تا این مسیر که دروازه ورودی استان محسوب می‌شود بهسازی شود.

سرمست خطاب به معاون عمرانی استانداری گفت: برای طرح های مهم استان بازدید‌های هفتگی و ماهانه انجام شود و گزارش مستمر پیشرفت طرح ها در جلسات شورای برنامه ریزی ارائه شود. برخی مواقع نیز نیاز به بازدید‌های سرزده وجود دارد تا اختلاف میان گزارش‌های ارائه شده و وضعیت واقعی طرح ها به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که استان بتواند نقش جایگزین خود را در کریدور‌های ارتباطی کشور به خوبی ایفا کند و این موضوع نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی همه دستگاه‌ها است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به خسارت‌های وارد شده در جنگ تحمیلی سوم گفت: در این شرایط، هم فرودگاه، هم آزادراه تبریز ـ زنجان، جاده قدیم میانه و برخی مسیر‌های ریلی دچار آسیب شده بودند که اقدامات لازم برای بازسازی آنها انجام شد.

وی افزود: فرودگاه تبریز از دو هفته گذشته آماده ارائه خدمات است، اما به دلیل برخی ملاحظات وزارت راه، هنوز پرواز‌ها عملیاتی نشده و به محض فراهم شدن شرایط فعالیت پرواز‌ها از سر گرفته خواهد شد.

سرمست همچنین بر تسریع در تکمیل پل هشترود تاکید کرد و گفت: واریانت ایجاد شده نباید ما را از اصل طرح غافل کند و این پل باید هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت تفویض اختیار دولت اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از اختیارات واگذار شده برای رفع موانع اجرایی استفاده کنیم و در همین راستا از سرمایه گذاران و فعالان حوزه حمل و نقل نیز استقبال می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تسهیلات اشتغال نهاد‌های حمایتی گفت: برای دستگاه‌ها باید بازه زمانی مشخصی جهت جذب تسهیلات تعیین شود و هر دستگاهی که عملکرد موفق تری در جذب داشته باشد، سهم بیشتری دریافت کند.

وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل طرح های نیمه تمام تاکید کرد و افزود: دستگاه‌ها موظف به همکاری در این زمینه هستند و در صورت عدم همکاری، سازمان امور اقتصادی و دارایی رأساً ورود خواهد کرد.

سرمست جذب اعتبارات ملی و مشارکت بخش خصوصی را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها باید اهتمام بیشتری برای جذب اعتبارات طرح های ملی و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شورای برنامه ریزی مهمترین مرجع تصمیم گیری درباره طرح‌های توسعه‌ای استان است و مدیران موظفند شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند.

گفتنی است در پایان این جلسه ۲۴ مصوبه در حوزه زیربنایی و توزیع اعتبارات استانی به تصویب رسید.