به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی این انفجار مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کردندکه انفجار کنترل‌شده و هماهنگ‌شده بوده است.

همزمان ارتش رژیم با اعمال سانسور رسانه ای، از ورود آمبولانس و نیرو‌های آتش‌نشانی به منطقه محل حادثه جلوگیری می‌کند.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی این ادعا‌ها را باور نکردند و گفتند که در این مورد مقامات رژیم صهیونیستی پنهانکاری می‌کنند.

در این زمینه شبکه تلویزیونی «i۲۴» رژیم اسرائیل گفت: ما به این روایت که انفجار در بیت شیمش یک آزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده بوده، شک داریم، زیرا نمی‌دانیم در آنجا چه اتفاقی افتاده است.

شبکه «کان» این رژیم نیز گفت: هیچ احتمالی وجود ندارد که انفجار در بیت شیمش یک انفجار کنترل‌شده بوده باشد و آنها چیزی را پنهان می‌کنند.

روزنامه «معاریو» هم نوشت: ما با بیانیه شرکت «تومر» تولیدکننده موتور‌های موشک‌های پدافندی و تهاجمی در خصوص بمباران بیت شیمش با شک و تردید برخورد می‌کنیم.

این روزنامه رژیم صهیونیستی افزود: شرکت‌های تسلیحاتی معمولا" قبل از انجام آزمایش‌ها هشدار‌های اولیه می‌دهند، به‌ویژه زمانی که در مورد آزمایشی بزرگ صحبت می‌کنند که به نظر می‌رسد شبیه انفجار هسته‌ای است.معاریو ادامه داد: در مورد انفجار بیت شیمش می‌گوئیم که اینجا چیزی از ما پنهان شده است.

کاربران فضای مجازی هم گفته‌اند که این انفجار بدون هیچ هشدار قبلی به ساکنان مناطق اطراف صورت گرفته است.

شرکت «تومر» در زمینه توسعه موتور‌های انواع موشک‌های تهاجمی و پدافندی در حوزه‌های هوا، دریا، زمین و فضا فعالیت می‌کند.

شهر بیت‌شمش واقع در غرب بیت‌المقدس محل استقرار کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی است. پیش از این برخی از فعالان رسانه‌ای گفته‌اند که احتمال می‌رود کلاهک‌های هسته‌ای رژیم در پایگاه هوایی «سدوت میشا» که در شهر بیت‌شمش قرار دارد مخفی شده باشند.