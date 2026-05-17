«گلعلی بابایی» نویسنده دفاع مقدس با حضور در برنامه بهار کتاب شبکه خبر درباره مزایا و فرصتهای نمایشگاه مجازی کتاب و مسائل عمده چاپ و نشر دیدگاههای خود را مطرح کرد و از مسئولان خواست تا شرایط را برای انتشار کتابها و حل مسئله کاغذ مهیا کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نویسنده سه عنوان کتاب تقریظ گرفته از سوی رهبر شهید انقلاب، همچنین از جای خالی رهبر شهید انقلاب سخن گفت.
برنامه «بهار کتاب» ویژه برنامه نمایشگاه مجازی است که هر روز از شبکه خبر در ساعتهای ۱۲:۳۰ ظهر و ۲ بامداد پخش میشود.
متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
• آقای بابایی همانطور که شما هم میدانید و بد نیست که به بینندگان اطلاع رسانی بکنیم نمایشگاه مجازی کتاب ۲۴ ساعته است از مزایا و فرصتهای نمایشگاه برای ما بگویید؟
یک فضای بیشتری را به مخاطب میدهد و یک آرامش بیشتری میدهد که بتواند کتابش را انتخاب بکند.
• ویترین برابری هم هست آقای بابایی اتفاقا یک سر غرفه، انتهای راهرو معنایی ندارد.
بله از نظر جغرافیایی هم به هر حال همیشه تهرانیها در این قضیه منتفع بودند که نمایشگاه در شهر تهران است ولی مثلا طرف از بلوچستان، از کردستان، از خوزستان و از خیلی از استانهای مرزی و استانهای داخل میآمدند و با چه مشقتی کتاب را تهیه میکردند نمایشگاه حضوری باز یک سری مزیتهایی دارد که به نظر من آن را بررسی میکند همین که رخ به رخ شدن نویسنده با مخاطب اینکه لمس فیزیکی کتاب برای مخاطب، اینها هم از مزیتهای نمایشگاههای حضوری است.
• به تعبیری میگویند که تنفس در هوای کتاب شما نویسندگان از این تعابیر استفاده میفرمایید یک در واقع اتفاقاتی هم حالا افتاده اینکه یک کنشهایی را ما در سطح شهر میبینیم یعنی همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب، یک سری نمایشگاههای حضوری دارد برگزار میشود مثل مثلا باغ کتاب یا یک سری نمایشگاههای کتاب کودک دارد در برخی نهادها برگزار میشود نظرتان در مورد این اتفاقهای مکمل چیست؟ این هم میتواند خوب باشد ولی در عین حال نقدهایی هم به آن وارد شده است؟
هم پوشانی کنند همدیگر را. طوری باشد که آن اگر یک جایی یک خلأیی در این نمایشگاه وجود دارد آن خلأ را آن یکی پر بکند.
• آقای بابایی در واقع شما به هر حال نویسنده دفاع مقدس هستید سه عنوان از آثار شما مزین به تقریظ رهبر انقلاب شده و من خودم یک متنی را در مورد کتاب همپای صاعقه خواندم که دیشب داشتم میخواندم که رهبر شهید نوشته بودند که این کتاب منبعی ارزشمند است که از آن میتوان دهها کتاب و زندگینامه استخراج کرد، کمی از این کتابتان میگویید در نمایشگاه مجازی هست و آثار دیگرتان به هر حال چه وضعیتی دارند؟
کاری را با حسن بهزاد دوست عزیزمان انجام دادیم کتابهای کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ بود. یک سبک جدیدی در تاریخ نگاری جنگ بود. یک سبکی که علاوه بر این که اطلاعات کافی را به خواننده میداد یک متن یا نثر روان و داستانی داشت و یعنی در کنار اطلاعات لازم در رابطه با مثلا فلان عملیات یا فلان شخصیت یک نثری بود که مخاطب آن را میپسندید و این کار به عنوان کارنامه عملیاتی آن موقعی که به دست حضرت آقا رسیده بود دو عنوان آن درآمده بود که کتاب «همپای صاعقه» بود و «ضربت متقابل» که ایشان برای همپای صاعقه یک متن خیلی بلندی نوشتند حالا یک بخشش را شما خواندید بخش دو خط پایانی آن را هم من عرض میکنم خدمت شما که ایشان فرمودند من در ماههای آبان و آذر ۱۳۸۶ صفحه به صفحه، سطر به سطر مطالعه و نیوشیدم یعنی یک لغت، یک کلمهای را به کار بردند که برای خیلیها تازگی داشت و یا در رابطه با کتاب ضربت متقابل گفته بودند که کتابهایی مانند همپای صاعقه و ضربت متقابل باید کتابهای رایج دست کارکنان و خانوادههای آنها باشد رایج دست همان مترادف هَندبُوک است، چون از فارسی استفاده میکردند رایج دست را آوردند و یا کتابهایی که به شما علاوه بر اینها یک کتابی هم در رابطه با همدان ما نوشتیم با آقای بهزاد به نام «الوند تا قراویز» کارنامه عملیاتی یعنی نقش مردم استان همدان در جنگ که مربوط به آن مقطع ابتدایی جنگ است به نام الوند تا قراویز که به این هم یک متنی ایشان نوشتند علاوه بر اینها سه تا از کتابها را هم در جلساتی که داشتند حالا با فرمانده ها، با مردم و با نویسندهها در موردشان صحبت کردند کتاب ... گردان نهم، کتاب کالکای خاکی و کتاب شرارههای خورشید.
• نمایشگاه کتاب همیشه یک بازدید کننده ویژه داشتند رهبر شهید انقلاب که پای ثابت نمایشگاه کتاب بودند و امسال خیلی جایشان خالی است، در مورد موضوع کتابخوانی و رهنمودهایی که در این خصوص داشتند چه نقشه راهی در واقع دنبال میکردند؟
یکی از دغدغههای اصلی رهبر شهیدمان همین بحث مطالعه و ارائه به فرهنگ برای مردم بود و همیشه توصیه شان به این بود که مردم کتاب بخوانند و جمله معروفی دارند که هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد؛ و به نظر من حضورشان در نمایشگاههای کتاب با همه مشغلههایی که داشتند و این مدت طولانی که در نمایشگاهها گشت و گذار داشتند علاوه بر علاقه شخصی که داشتند شاید یک تلنگری بوده برای جامعه که مردم را هم تشویق بکنند به آمدن به نمایشگاه و آشتی کردن با به قول معروف یار مهربان که همان کتاب هست و معمولا هم وقتی که در نمایشگاه میآمدند. توصیههایی که میکردند به مسئولین و نویسندهها و حتی ناشرین و دقت نظرهایی که روی کتابها داشتند روی آثار داشتند برای خیلیها شگفتانه بود یعنی مثلا طرف خود ناشر بود نمیدانست که مثلا قدمت این کتاب تا چه زمانی است؟ ولی حضرت آقا میآمدند همه کُنه و بنیه آن کتاب را برای او توضیح میدادند و خیلی جالب بود معمولا نمایشگاههای کتاب که حضرت آقا میآمد و رپرتاژش بعدا پخش میشد چیز پر بازدیدی بود، چون واقعا نکتههای خیلی ارزشمندی در آن بود من خودم به شخصه دو مرحله از این بازدیدها را افتخار داشتم که خدمت حضرت آقا باشم و برای من خیلی جالب بود یعنی در آن اولیه که سال ۹۳ بود آمدند در مورد کتابها و اینها توضیح خواستند همین بحث کارنامه عملیاتیها را که تا کجاها رفتید؟ چقدرش مانده؟ و یک نکته مهمتر این بود که در آن شلوغی ها، در آن هیاهوها، میپرسید که حال دوستتان چطور است؟ آقای حسین بهزاد چه کار میکند؟ این برای من خیلی جالب بود.
• میشناختند همه را.
بله، دیده بود که مثلا در کتاب اسم هر دو تای ما بوده و یا در مرتبه آخری که آخرین دورهای بودند که ایشان تشریف آورده بودند در نمایشگاه در سال ۱۴۰۳ من درغرفه خط مقدم بودم داشتم کتاب بدون مرز را تقدیم ایشان میکردم و قبل از اینکه من شروع کنم میگفتند تازه چی داری برای ما؟
• تحویل گرفتنهای ایشان حالا از ناشر بگیرید از نویسنده بگیر حتی مخاطبینی که حالا داریم چیز اینها میتوانستند این چیز برایشان بیفتد که با حضرت آقا رو در رو بشوند خیلی جالب توجه بود و نشان میداد که رهبر عزیزمان چقدر به مسئله کتاب و کتابخوانی علاقمند هستند و اگر آن ۱۰ دورهای که ایشان تشریف نیاوردند بیشترش مقارن شد با سفرهای استانی ایشان یعنی آن دوره اردیبهشت مثلا ۸۷ ایشان مثلا در همان مقطع در شیراز بودند مثلا، یا در دوره بعد یا قبلش هم در کردستان تشریف برده بودند یعنی سفرهای استانی که آن موقعها میرفتند یعنی به ایشان اگر دلیل خاصی وجود نداشت حتما نمایشگاهها را میرفتند و این دغدغه مندی ایشان واقعا برای نویسنده ها، برای همه ناشران خیلی جای ارزشمندی بود و در کنارش همین بحث تقریظ نویسیها بود که خیلی اصلا موج ایجاد میکرد خیلی از تقریظهایی که مخصوصا در این دهه اخیر یا در دو دهه اخیر نوشتند واقعا آن کتابها توانستند یک مسیری را ایجاد بکنند و یک اشتیاقی را در مردم به وجود بیاورند که میدیدیم در نمایشگاه کتاب مثلا برای خریدن یک کتاب صف میکشیدند چه صفهای طولانی و جالب بود و به نظر من یک ویژگی بود که اصلا شاید یافت نمیشود در کل دنیا اگر بگردید در میان رهبران دنیا به هیچ وجه همچنین چیزی را نمیتوانید پیدا کنید.
• آقای بابایی برگردیم به مسئله چاپ و نشر و روایتهای اخیر، الان وظیفه نویسندگان چی هست؟ و چه کارهایی انجام شده است؟
الان به نظر من هم سوژهها فراوان شده حالا من در وادی خود دفاع مقدس و اینها بخواهم بگویم تا حالا یک جنگ ۸ ساله داشتیم و یک مدافعین حرم که کتابهایی در مورد آنان نوشته میشد الان جنگ ۱۲ روزه به آن اضافه شد، الان جنگ رمضان به آن اضافه شد و خیلی مطالب و سوژههایی که از دل جامعه، تفاوت این جنگ با جنگ ۸ ساله این است که این در خود بطن جامعه است یعنی مردم خودشان دیدند جنگ را احساس کردند با تمام گوشت و پوستشان و از دل اینها میشود خیلی سوژههای خوب دربیاید قطعا میتواند آثار خوبی پدید بیاید و برای آیندگان ما مورد استفاده قرار بگیرد و همان دغدغهای که حضرت آقا همیشه داشتند و میفرمودند جنگ ما گنج است و ما باید از این گنج هایمان را استخراج بکنیم و مثال میزنند از عاشورا، عاشورا یک صبح تا ظهر بوده دارد ۱۴۰۰ سال شیعه را تغذیه میکند ما ۸ سال جنگیدیم و نمیتوانیم مثلا الان جامعه مان را تغذیه بکنیم و حالا هم که با این دو اتفاق که تحمیل کردند بر ما جنایتکاران، میتواند خیلی اتفاقاتی بیفتد به هر حال تا با کتاب، مثلا خانوادههایی را میبینیم ۸ نفراز یک خانواده شهید شدند، ۵ نفره، ۴ نفره، حتی ۱۰ نفره من دیدم آمار بود اینها سوژههایی است که خیلی میشود در موردشان داستان نوشت، قصه نوشت، روایت کرد، مستند نگاری کرد.
• کاری هم انجام شده آقای بابایی در مورد جنگ رمضان و اتفاقات اخیر؟
دارند دوستانی که در به اصطلاح این وادی قدم میزنند انجام میدهند من میدانم چند تا تیم رفتند مثلا میناب که در بحث قصه میناب هم خودش یک پروژهای است یک داستانی است یک سناریویی است رفتند آنجا مستقر شدند پژوهشگرانی را بردند، نویسندههایی را بردند و دارند کارهای تحقیقاتی انجام میدهند که ان شاءالله بتوانند کارهای خوبی را تولید بکنند ولی همه اینها نیاز به حمایت دارد هم حمایتهای قبل از چاپ و نگارش و حمایتهای بعد از چاپ و نگارش که آن بحث کاغذ و صنعت چاپ است اینها را باید به هر حال دولت همانطور که برای خیلی چیزها یارانه در نظر گرفته و دارد به اصطلاح کمک میکند باید در بحث انتشارات و نشر و این چیزها هم برنامههایی داشته باشند تا ان شاءالله مردم فرهنگ دوست ما، فرهنگی ما دور نشوند از فرهنگ این یکی از وظایف اصلی فکر میکنم دولت باید باشد.
• و کلام آخر اگر نکتهای باقیمانده بفرماید؟
نکتهای که باید حسرت میخوریم که ما یک یار مهربان یک یار همیشه همراه و یک رهبر کتابخوانمان را از دست دادیم و نمایشگاه کتاب واقعا هر چند امسال غیرحضوری و مجازی است ولی به هر حال همیشه نمایشگاه کتاب یادآور ایشان بود و از روز اولی که افتتاح میشد تا روز آخر همه از همدیگر میپرسیدند که آقا کی میآید؟ آقا کی میآید؟ و این دیگر آرزویی است که دیگر تحقق ندارد.
• بله، ان شاءالله قلمها مینویسند و روایت میکنند روزهایی که پشت سر گذاشتیم و روزهایی که در پیش داریم.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خردادماه برپاست نشانی اینترنتی آن book.icfi.ir هست نمایشگاه ۲۴ ساعته است و با هر کد ملی ۲۵ درصد تخفیف تا سقف ۲ میلیون تومان خرید کتاب را میتوانید برخوردار بشوید.