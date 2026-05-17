محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور چین در فضای مجازی نوشت: مقاومت ملت ایران، تحول جهان را سرعت بخشید؛ آینده از آن جنوب جهانی است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: جهان در آستانهٔ نظمی نوین قرار دارد.

چنان‌که رئیس‌جمهور شی گفت: «تحولی که در یک قرن دیده نشده، در سراسر جهان با شتاب در حال پیشروی است»، و من تأکید می‌کنم که مقاومت ۷۰ روزه‌ی ملت ایران این تحول را شتاب بخشیده است.

آینده از آنِ جنوب جهانی است.