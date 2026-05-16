امام جمعه كيش در مراسم عزاداري شهادت امام جواد الائمه علیه السلام ، گفت: شیوه زندگی امامان معصوم بهترین نمونه برای بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمين عليرضا بي نياز، در هفتاد و هفتمين شب از حماسه خيابان كه همراه با عزاي شهادت امام جواد عليه السلام در مسجد جواد الائمه (ع) برگزار شد، گفت: رعایت حال همدیگر، مواسات و همدلی در شرایط فعلی کشور ضروری است.
او افزود: امام جواد علیه السلام هميشه مردم را به مدارا تاکید کردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز، افزود: آراستگی در نهایت سادگی یکی دیگر از ویژگیهای بارز امام جواد علیه السلام بود.
ساکنان کیش هفتاد و هفتمین شب حماسه خیابان را با حضور در مسجد جواد الائمه (ع) همراه با عزای شهادت امام جواد الائمه علیه السلام برگزار کردند.