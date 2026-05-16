مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اعلام کرد روند تعویض چمن و رفع مشکلات زیرساختی ورزشگاه تختی زمانبر است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حبیب ستودهنژاد با اشاره به بازدید مناف هاشمی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت ورزش و جوانان از ورزشگاه تختی اظهار کرد: در جریان این بازدید اعلام شد علاوه بر بودجه مصوب، اعتبارات ویژهای نیز در سال ۱۴۰۵ برای بازسازی و نوسازی ورزشگاه تختی در نظر گرفته خواهد شد تا روند بهسازی با حمایت بیشتری دنبال شود.
او درباره وضعیت زمین چمن ورزشگاه توضیح داد: قرار بود فرآیند تعویض چمن پس از برگزاری مناقصه در اسفند سال گذشته آغاز شود، اما به دلیل شرایط جنگی این اقدام به تعویق افتاد. پس از بازدید اخیر، مقرر شد از هفته آینده مقدمات برگزاری مناقصه جدید برای تعویض چمن فراهم شود.
ستودهنژاد تأکید کرد اولویت اصلی در حال حاضر حل مشکل تأمین آب ورزشگاه است و افزود: ابتدا باید موضوع آبشیرینکن و بررسی وضعیت چاههای عمیق مجموعه تعیین تکلیف شود و پس از آن، عملیات تعویض و کشت چمن آغاز خواهد شد.
به گفته او، کاشت چمن تنها در دو بازه زمانی از سال امکانپذیر است و در صورت فراهم شدن زیرساختها، شهریور یا مهر بهترین زمان برای این کار خواهد بود. با این حال، اگر کشت چمن در این زمان آغاز شود، زمین تا حدود ۹ ماه قابلیت برگزاری مسابقه نخواهد داشت؛ در نتیجه میزبانی لیگ برتر به سال آینده موکول میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین درباره وضعیت نور ورزشگاه گفت مشکلی در این بخش وجود ندارد. او در پایان درباره بازسازی پیست تارتان مجموعه نیز اظهار کرد: بازسازی تارتان در اولویت فعلی نیست و پس از تعویض چمن، در صورت فراهم بودن شرایط، این موضوع نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.