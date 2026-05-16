ساکنان کیش هفتاد و هفتمین شب حماسه خیابان را با حضور در مسجد جواد الائمه (ع) همراه با عزای شهادت امام جواد الائمه علیه السلام برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مردم انقلابی و همیشه در صحنه کیش با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر با مشتهای گرهکرده و سرودهای انقلابی بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
دختران دانش آموز کیش نیز در این مراسم با اجرای همخوانی یاد شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی را زنده نگه داشتند.
فریاد الله اکبر، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا در اجتماع مردمی ساکنان کیش در مسجد جواد الائمه طنین انداز شد.