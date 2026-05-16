مرد شماره یک شطرنج ایران عنوان سوم رقابت های جایزه بزرگ اتریش را در بخش های رپید(سرعت) و بلیتس(برق آسا) به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مسابقات شطرنج جایزه بزرگ اتریش، شطرنجبازان ایرانی در بخشهای رپید و بلیتس به رقابت با حریفان خود پرداختند.
مرد شماره یک شطرنج ایران در بخش رپید (سرعت) این رقابتها موفق شد عنوان سوم را به دست آورد. او همچنین در بخش بلیتس (برق آسا) نیز مقام سوم را کسب کرد.
سیدمحمدامین طباطبایی دیگر نماینده کشورمان در این مسابقات، در بخش رپید در جایگاه بیستوهفتم ایستاد و در مسابقات بلیتس نیز موفق شد رتبه نهم را از آن خود کند.
مسابقات جایزه بزرگ PlusCity اتریش با حضور شطرنجبازان مطرح بینالمللی در حال برگزاری است.