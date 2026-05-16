به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس شاخی به مناسبت فرارسیدن هفته ارتباطات و جایگاه مخابرات در این عرصه بیان داشت: بستر مخابرات در دنیای امروز دیگر صرفا یک اپراتور تلفن نیست، بلکه باید به یک ارائهدهنده سرویسهای دیجیتال و زیرساختهای هوشمندسازی تبدیل شود.
وی افزود: در دورانی قرار داریم که در آن، داشتن فقط زیرساخت کافی نیست؛ زندگی دیجیتال نیازمند سرویسهای متنوع است، خدمات ابری، اینترنت پرسرعت، اینترنت اشیا، سرویسهای هوشمند و ارتباطاتی که بدون وقفه و باکیفیت بالا در جریان باشد.
شاخی تصریح کرد: این روزها، اتحادیه جهانی مخابرات شعار «شریانهای دیجیتال، ستون تابآوری جهان متصل» را برگزیده و تاکید کرده است که نباید فردی در جهان آفلاین باشد. این شعار نشان میدهد که اگر میخواهیم جامعهای مقاوم، امن و متصل داشته باشیم، باید به توسعه و گسترش شریانهای دیجیتال بپردازیم که نقش ستونهای تابآوری را دارد.
کارشناس حوزه مخابرات ادامه داد: طرحهای توسعه فیبر نوری و راهاندازی دسترسیهای مبتنی بر FTTH، نوسازی تجهیزات و شبکه، همکاری گسترده با دیگر اپراتورها، خدمات ابری، دیجیتالی کردن صنایع و همگی در مسیر این هدف قرار دارد. برای تحقق کامل این تحول، لازم است شبکههای ثابت تنها محل اتصال نباشد، بلکه به پلتفرم ارائه سرویس تبدیل شود، تجربه مشتری بهصورت جدی گرفته شود و سرویسهای بومی و امن در اولویت قرار گیرد.
وی این مسیر را عاملی دانست که مخابرات را از یک اپراتور سنتی به یکی از بازیگران مهم آینده دیجیتال کشور بدل میکند؛ آیندهای که بر پایه توسعه همان شریانهای دیجیتالی است که ستونهای تابآور بودن در عصر دیجیتال محسوب میشود.
۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه به نام هفته ارتباطات نامگذاری شده است.