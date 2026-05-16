به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: ماموران کلانتری۱۲ پس از اطلاع از سرقت یک دستگاه خودروی پراید، محل تردد این خودرو را در حاشیه یک روستا شناسایی و طی یک عملیات تعقیب و گریز شبانه آن را متوقف کردند.

سرهنگ "خواجه پور" وی با اشاره فرار سارقان در تاریکی شب از تحویل خودروی سرقتی به مالباخته خبر داد و بر عدم روشن گذاشتن و رها کردن خودرو برای لحظاتی اندک، پارک خودرو در مکان مناسب و استفاده از قفل و تجهیزات ایمنی و بازدارنده تاکید کرد.