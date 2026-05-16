پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان، گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان کرمان توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان، گفت: در طرحهای انضباط بخشی ترافیکی، برخورد با تخلفات حادثه ساز و پیشگیری از تصادفات از ابتدای سال که کماکان نیز ادامه دارد، با حرکات حادثه ساز، دوردورهای شبانه، آلودگی صوتی، تخلفات مربوط به پلاک و گواهینامه برخورد و هزار و ۷۲۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و رانندگان خاطی به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
به گفته سرهنگ "رضایی"، با توجه به اینکه این تخلفات بیشتر در ساعات پایانی شب رخ میدهند، نظارت و کنترل خانوادهها و والدین بر فرزندان به ویژه جوانان تأثیر به سزایی در کاهش این تخلفات و حوادث تلخ ترافیکی خواهد داشت.