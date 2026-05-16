پخش زنده
امروز: -
دادستان راور گفت: خشونتهای ناشی از بحرانهای جنگی و شرایط اضطراری، با شناسایی محلات آسیبپذیر و اجرای برنامههای پیشگیرانه محیطی و اجتماعی قابل مدیریت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب راور گفت: خشونتهای ناشی از بحرانهای جنگی و شرایط اضطراری، با شناسایی محلات آسیبپذیر و اجرای برنامههای پیشگیرانه محیطی و اجتماعی قابل مدیریت است.
مجتبی استوارزاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان راور، با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای جانبی جنگ و شرایط اضطراری، اظهار کرد: نباید از تاثیرات این شرایط غافل شد، چرا که این عوامل با ایجاد ناامنی روانی، زمینه افزایش تنشها و رفتارهای خشونتآمیز را در میان شهروندان فراهم میکند.
وی راهکار مقابله با این پدیده را در دو محور پیشگیری محیطی و پیشگیری اجتماعی عنوان کرد و افزود: شناسایی محلات آسیبپذیر و اجرای برنامههای کنترلی در این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.
دادستان راور با تاکید بر اینکه مناطقی که ظرفیت تبدیل شدن به کانون آسیبهای اجتماعی را دارند، باید مورد توجه بیشتری باشند، تصریح کرد: باید با برنامهریزی دقیق، از گسترش خشونت و بروز آسیبهای اجتماعی در این محلات جلوگیری شود.
استوارزاده همچنین با اشاره به نقش نسل جوان در کاهش نرخ خشونت در جامعه، گفت: این نسل نیازمند نشاط و حمایت است و اگر در این مسیر درست حرکت کنیم، میتوانیم از ظرفیت آنها به عنوان بازوی اصلی پیشگیری بهره ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سلامت عمومی و جرائم پزشکی، بر لزوم رعایت قوانین حاکمیتی در حوزه حفظ حیات تاکید کرد و افزود: برخورد با عاملان سقط غیرقانونی، نه تنها یک وظیفه قضایی، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت نسلهای آینده است.