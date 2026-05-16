اخباری از گوشه و کنار کردستان، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار مرادی نماینده مردم سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران دانشگاه پیام نور سنندج گفت: دانشگاه پیام‌نور می‌تواند به بستری برای پیگیری و بررسی مسائل و چالش‌های شهر سنندج تبدیل شود.

احمدی رییس دانشگاه پیام نور کردستان نیز گفت: این دانشگاه در حال حاضر با ۹ مرکز و واحد دانشگاهی و جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۰۰ دانشجو در استان فعالیت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در شهرک صنعتی بانه گفت: یک هزار واحد فعال کارگری در این شهرستان وجود دارد که در این واحدها ۱۳ هزار نفر مشغول کار هستند.‬‬

به مناسبت گرامیداشت هفته شهدای دولت مزار مطهر شهدای شهرستان دهگلان عطر افشانی و غبارروبی شد.