رویدادهای شهرستان کردستان در بسته اخبار کوتاه امروز جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار مرادی نماینده مردم سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران دانشگاه پیام نور سنندج گفت: دانشگاه پیامنور میتواند به بستری برای پیگیری و بررسی مسائل و چالشهای شهر سنندج تبدیل شود.
احمدی رییس دانشگاه پیام نور کردستان نیز گفت: این دانشگاه در حال حاضر با ۹ مرکز و واحد دانشگاهی و جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۰۰ دانشجو در استان فعالیت می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در شهرک صنعتی بانه گفت: یک هزار واحد فعال کارگری در این شهرستان وجود دارد که در این واحدها ۱۳ هزار نفر مشغول کار هستند.
به مناسبت گرامیداشت هفته شهدای دولت مزار مطهر شهدای شهرستان دهگلان عطر افشانی و غبارروبی شد.