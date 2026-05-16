به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای صیانت از حقوق عامه و مسئولیت‌های اجتماعی پیرامون پیشگیری از وقوع جرم سعید عوض پور به همراه معاون و رئیس حراست فرمانداری صیدون تمام بخش‌های درمانگاه را مورد بازدید قرار داد و ایرادات و نواقص موجود را گوشزد و دستورات لازم جهت برطرف نمودن آنها را صادر کرد.

از جمله بخش‌های مورد بازدید، پذیرش و نحوه پاسخ‌گویی به مراجعین، آزمایشگاه، بستری موقت، اتاق احیای قلبی، پایگاه مراقبت سلامت و مامایی، دندانپزشکی و... بود.

عوض پور حین بازدید از مردم و مراجعین نیز از نحوه ارائه خدمات و میزان رضایتمندی آنان سوال کرد و خواسته‌های مردمی را در دستورات خود مورد توجه قرار داد.

شبانه روزی کردن آزمایشگاه، راه اندازی واحد دندانپزشکی، استقرار کادر انتظامی و حمایت از کارکنان جهت جلوگیری از اخلال در نظم، نصب دربند خودرو درب ورودی درمانگاه و پیگیری رفع کمبود نیرو، برخی از دستورات ریاست دادگاه بود.

وی در پایان طی نشستی صمیمی با کارکنان درمانگاه، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، جلب رضایت مراجعان با سعه صدر و برخورد توأم با تکریم را خواستار شد.

شهرستان صیدون یکی از نقاط کم برخوردار استان است که کمبود امکانات پزشکی و درمانی، موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم این شهر شده است.