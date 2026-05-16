شهید آیتالله العظمی خامنهای «سیاستنامه» خواجه نظامالملک را متنی خواندند که مباحثش پس از گذشت هشتصد سال هنوز تازه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی دیگر از منابعی که قائد شهید امت؛ حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای مطالعه آن را توصیه کرده بودند، کتاب «سیاستنامه» خواجه نظامالملک است. دلیل اهمیت این کتاب را امام شهید انقلاب در دیدار با رئیس و مدیران وقت سازمان صداوسیما به سال ۱۳۸۳چنین فرموده بودند: «من یک وقت زمان ریاستجمهوری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی جملهایی را از کتاب «سیاستنامه» خواجه نظامالملک نقل کردم. این کتاب، یکی از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبی ماست. با اینکه هفتصد، هشتصد سال از آن زمان میگذرد ـ دوره سلطان سنجر یا ملکشاه ـ درعینحال انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان وقتی آن را میخواند، لذت میبرد.»
شهید آیتالله خامنهای در ادامه سخنان خود در آن دیدار به یکی از توصیههای آمده در این کتاب اشاره کرده بودند: «یکی از توصیههایی که به شاهِ زمان خودش میکند، این است: زنهار! مردی را دو کار مفرمایی؛ مردی و کاری. راست میگوید؛ یک مرد، یک کار.»
درباره «سیاستنامه»
«سیاستنامه» در مورد راه و رسم کشورداری، فرمانروایی، سیاست و اخلاق پادشاهی است و در زمره آثار برجسته بهجامانده از قرن پنجم هجریی قمری به شمار میآید. خواجه نظام الملک طوسی این کتاب را با نثری ساده و عاری از تکلف به نگارش درآورده و این امر سبب شده تا خواننده بتواند راحتتر از محتوای ارزشمند آن بهره ببرد.
فرمان نگارش «سیاستنامه» توسط ملکشاه سلجوقی به خواجه نظام الملک طوسی ابلاغ شد و اتمام آن در دوران پادشاهی محمد ابن ملکشاه صورت گرفت. این اثر از قطعات مختلفی تشکیل شده که از منابع متعدد گردآوری شده است؛ برخی از این قطعات شامل احادیث، نقلقول از بزرگان و قرآن و همچنین حکایتهایی است که پیرامون اخلاق و عملکرد وزیران و امیران وجود داشته و بخشهای دیگر آن، شامل گفتار و نصایح شخص نویسنده است.
«سیاستنامه»های بازار نشر ایران از ۱۴۰۰ به بعد
«سیرالملوک نظامالملک» به تصحیح محمد استعلامی از انتشارات فرهنگ معاصر.
«سیاستنامه» از مجموعه بازخوانی متون با ویراستاری جعفر مدرسصادقی از نشر مرکز.
«سیاستنامه، به همراه شرح کامل دشواریها» با ویرایش و شرح سمائه دلیرکوهی از انتشارات تیرگان.
«سیرالمولک (سیاستنامه)» از مجموعه بهگزین، گزینش و ویرایش سیدعلی موسوی گرمارودی از دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
«سیرالملوک (سیاستنامه)» بهاهتمام هیوبرت دارک از شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.