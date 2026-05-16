دستگاه پیشرفته پاپاسمیر مایع در بخش پاتولوژی و بخش زایمان در آب در زایشگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دستگاه پیشرفته پاپاسمیر مایع در بخش پاتولوژی و بخش زایمان در آب در زایشگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان، با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری رونمایی و به بهرهبرداری رسید.
همزمان با هفته جمعیت، بخش جدید پاتولوژی بیمارستان با تجهیز به دستگاه پیشرفته پاپاسمیر مایع آغاز بهکار کرد.
ندا نظامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: ضرورت ارتقای شاخصهای سلامت بانوان، حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت و توجه ویژه به سلامت مادران است.
وی افزود: روش جدید پاپاسمیر مایع با دقت بالاتر نسبت به شیوههای سنتی، انجام معاینات پیشگیرانه و کاهش عوارض ناشی از تشخیص دیرهنگام بیماری را تسهیل میکند
نظامی گفت: این روش گامی مؤثر در راستای توسعه عدالت سلامت و دسترسی به خدمات تخصصی محسوب میشود.