در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر و منازل در بخش چهاردانگه شهرستان هوراند، خساراتی به تعدادی از واحد‌های مسکونی و تولیدی وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی، رئیس ستاد مدیریت بحران و فرماندار شهرستان هوراند بیان اینکه سیل امروز خسارات قابل توجهی به بخش چهاردانگه وارد کرده است اظهار کرد: در روستای ارنان ۱۶ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی در حیاط و زیرزمین و در بخش آقبراز نیز هفت واحد مسکونی متحمل خسارت ۲۴۰ میلیون تومانی شده‌اند.

وی همچنین به خسارت وارده به یک واحد کارگاهی فرآوری سماق اشاره کرد و افزود: طبق گفته صاحب کارگاه سه تُن سماق در این واحد بر اثر سیل از بین رفته است. ابراهیمی از خسارت به یک واحد بسته‌بندی سماق در آقبراز خبر داد و افزود: حدود سه تن سماق هم در این واحد نیز خسارت دیده که با احتساب هر کیلو سه میلیون تومان، ارزش خسارت وارده ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.