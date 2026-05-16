اوقات شرعی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۹ ذی القعده ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۷ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۴۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: صدیقُ کلُّ امرئٍ عَقلُهُ و عَدُوُّهُ جَهلُهُ.

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست. (کافی (ط-الاسلامیه) ج ۱، ص ۱۱)

احکام شرعی:

خرید کالاهاى شانسى

سوال: آیا خریدن کالاهاى شانسى جایز است؟

جواب: اگر مورد معامله، همان کالاى داخل جعبه باشد، اشکال ندارد. ولو به امید یافتن جایزه باشد. اما اگر مورد معامله چیز مجهول‌الخصوصیة والمقدار باشد، چنین بیعى باطل است. (استفتائات مقام معظم رهبری)