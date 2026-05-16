به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، آمار‌های صحیح و به‌­روز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش نیاز برنامه­‌ریزی و توسعه است. مقایسه روند توسعه‌یافتگی در کشور‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطلاعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.

مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمار‌های رسمی در کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمار‌های رسمی شاخص‌های اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی بیشتر مسؤلان، برنامه‌ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور و هدف رصد وضعیت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اقدام به تهیه و انتشار مجموعه­‌ای موضوعی با عنوان نشریه «گزارش فصلی اقتصاد ایران» نموده است.

این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی شاخص‌های اشتغال و بیکاری، حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، متغیر‌های پولی و اعتباری، شاخص‌های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت طلا و ارز با تکیه بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌­های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمار‌های ثبتی دستگاه­‌های اجرایی می­‌باشد.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.