در برنامه «میز اقتصاد» چالشهای ساختاری، ضرورت تجاریسازی مسیرها و اهمیت هماهنگی بینالمللی برای تقویت نقش ایران در شبکه حملونقل منطقهای بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه «میز اقتصاد»، آقای ناصریان کارشناس امور حمل و نقل و ترانزیت و آقای سید وکیلی دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با مرور نصاب های جدید در ترانزیت ریلی و ظرفیتهای گذرگاه های شرق–غرب و شمال–جنوب، چالشهای ساختاری، ضرورت تجاریسازی مسیرها و اهمیت هماهنگی بینالمللی برای تقویت نقش ایران در شبکه حملونقل منطقهای را بررسی کردند.
در این نشست خبری، سید وکیلی با اشاره به رشد ترافیک ریلی گفت: «با وجود افزایش دو برابری تردد در مقایسه با سال گذشته و رسیدن به حدود هفتهای یک قطار در برخی مسیرها، فاصله زیادی با ظرفیت بالقوه کشور داریم.»
به گفته او، موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیتی بیبدیل ایجاد کرده که هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده است.
وی مسیر شرق–غرب را بخشی از مسیر تاریخی راه ابریشم دانست که از آسیای میانه عبور کرده و ایران را به ترکیه و اروپا متصل میکند؛ مسیری که در تجارت چین با اروپا اهمیت راهبردی یافته و طبق برآوردها در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰ هزار کانتینر در آن جابهجا خواهد شد. هرچند این مسیر جایگزین کامل حملونقل دریایی نیست، اما از منظر زمان و امنیت زنجیره تأمین، نقش مکمل و استراتژیک دارد.
در بخش دیگری از برنامه، ناصریان با انتقاد از شکاف میان «سیاستهای کلی» و «سیاستهای اجرایی اقتصادی» تصریح کرد: «اگرچه در اسناد بالادستی بر توسعه حملونقل ریلی تأکید شده، اما مدلهای حمایتی و ساختارهای اقتصادی هنوز برای تقویت این بخش بازطراحی نشدهاند.»
کارشناسان تأکید کردند که گذرگاه ها فقط یک مسیر فیزیکی نیستند، بلکه نیازمند تجاریسازی، مقرراتزدایی و تعریف مدلهای کسبوکار رقابتیاند. همچنین موفقیت این مسیرها مستلزم هماهنگی عملیاتی و گمرکی میان کشورهای مسیر است؛ بهگونهای که راهآهنها مانند یک اپراتور واحد عمل کنند و تبادل الکترونیکی اسناد و تسهیل رویههای مرزی به شکل یکپارچه انجام شود.
به اعتقاد آنان، تحقق امنیت اقتصادی از مسیر ریل، در گرو همراستایی سیاستگذاری، سرمایهگذاری هدفمند و دیپلماسی فعال حملونقل خواهد بود.